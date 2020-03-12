حساب المواطن يحدد موعد صرف مستحقات المواليد المضافين بعد 10 مارس

أكَّد برنامج «حساب المواطن»، صرف الدعم المقرر للمواليد المضافين كتابعين ضمن دورة الأهلية لشهر أبريل المقبل (الدفعة 29)، وذلك في حال استيفاء شروط الصرف.

جاء ذلك، ردًا من البرنامج على استفسارات تلقاها؛ بشأن موعد صرف الدعم للمواليد المضافين لحسابات المستفيدين الرئيسيين، بعد تاريخ 10 مارس الجاري.

وقال «حساب المواطن»، إنه حال إضافة تابع قبل تاريخ 10 مارس، ستتم دراسة حالة أهليته كتابع وإبلاغ المستفيد الرئيسي؛ باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه «دراسة الأهلية»، ضمن دورة الأهلية لشهر «أبريل».

وأعلن برنامج حساب المواطن، أمس الثلاثاء، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وشملت الدفعة الحالية تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، وتحصل 53% من إجمالي المستفيدين على الاستحقاق الكامل؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد.

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