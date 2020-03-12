شاهد.. المتعافى من فيروس كورونا بالقطيف يستعد للخروج من المستشفى

بدأ الشخص المتعافى من فيروس كورونا المستجد في القطيف، إنهاء إجراءات الخروج من المستشفى، بعد تعافيه نهائيًا من المرض، وبدت عليه علامات السعادة، وقد تهيأ للخروج من المستشفى عقب إعلان تعافيه رسميًا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية، التي تباشرها جميع الجهات ذات الصلة؛ بشأن الوقاية من الفيروس.

يأتي ذلك، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في معظم دول العالم، وتجاوز عدد ضحاياه 3 آلاف حالة وفاة وإصابة ما يزيد على 100 ألف شخص، فيما تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ قيمته 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية.

Advertisements

اقرأ أيضا

تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسعودية