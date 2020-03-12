بالصور.. لجنة مكافحة الظواهر السلبية تزيل عشوائيات جبل النور

أزالت لجنة مكافحة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة، عددًا من الاستراحات والمباسط العشوائية المخالفة في منطقة جبل النور، ضمن حملة لمكافحة الظواهر السلبية، التي شملت الوقوف على جبل الرحمة بمشعر عرفات وجبل ثور، بمشاركة بلدية المعابدة الفرعية والإدارة العامة للنظافة.
وأسفرت الحملة عن إتلاف كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، ومصادرة عدد من أسطوانات الغاز المستخدمة لتجهيز الأطعمة والوجبات، وإزالة الصناديق التي أقامها المخالفون بطرق عشوائية، مع إزالة المباسط العشوائية في المناطق المحيطة بجبل النور، والتي يستغلها عدد من المخالفين بعرض وبيع المواد الغذائية والمياه على الزوار بطرق غير صحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الزوار.
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