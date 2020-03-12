تعاون بين تقني مكة والإرشاد

خلص اجتماع بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة، إلى التكامل بين الجهتين، والإعلان عن عقد شراكة وتعاون لتقديم مجموعة من البرامج والاستشارات، وحضور الملتقيات على مستوى منطقة مكة المكرمة. حضر الاجتماع رئيسُ الجمعية جزاء مرزوق المطيري، وأمين الجمعية جمعان الزهراني، ومدير الإعلام عبدالله محمد الغامدي، ومدير وحدة التدريب نورة الشمراني.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية جزاء المطيري، أن اللقاء كان غنيا وثريا ومغلفا بأهداف سامية، نتطلع جميعا إلى تحقيقها، مضيفا بأن جمعية الإرشاد تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والتوازن النفسي لجميع أفراد المجتمع، إلى جانب رفع دور مراكز الإرشاد الأسري والنفسي والتدريب والتأهيل.