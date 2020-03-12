10 عيادات بيطرية متنقلة بمكة

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، 10 عيادات بيطرية متنقلة في منطقة مكة المكرمة للمحافظات (الليث، القنفذة، الجموم، رابغ، خليص، الطائف، أضم، العرضيات)، وهي تعتبر الدفعة الأولى من العيادات المتنقلة حيث من المترقب وصول عيادات متنقلة أخرى وتسليمها حسب الخطة والاحتياج. يأتي ذلك بإشراف الجهات المختصة في فرع الوزارة من إدارة الخدمات المشتركة وقسم المستودع والحركة ومراقبة المخزون وإدارة الزراعة ممثلة بالثروة الحيوانية بفرع منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، وتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ.