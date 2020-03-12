نظام إلكتروني للفسح البيئي مرتبط بالجمارك

تعتزم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنشاء نظام للفسح البيئي وربطه مع منصة الهيئة العامة للجمارك «فسح»، لضبط وأتمتة عمليات فسـح المـواد الكيميائية والنفــايـــات الخطـــرة المقيـدة، ومنع دخول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون أو الاتجار غير المشروع.

وبحسب مصادر «دوت الخليج»، تهدف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى اختيار شركة لتقديم خدماتها لإدارة تقنية المعلومات ومساعدتها بإنشاء نظام إلكتروني للاستيراد والتصدير في كل من إدارة الوحدة الوطنية للأوزون وإدارة السلامة الكيميائية.

تشريعات وقوانين

تتمثل مهام وحـدة الأوزون الوطنية في إجراء المسوحات وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة باستهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقطاعات ذات العلاقة، وإعداد التقارير المطلوب إرسالها من قبل المملكة وإعداد الإجراءات التنفيذية لتطبيقها، وكذلك إجراء مسح شامل للتشريعات والقوانين الوطنية وتحليلها وإجراء التعديلات على التشريعات الموجودة أو سن تشريعات جديدة (إذا اقتضى الأمر). كما تهدف الوحدة إلى التعاون والتنسيق مع الوكالات المنفذة لإعداد وتنفيذ المشاريع الممولة متعددة الأطراف، وتحديث مناهج التعليم المهني والتأكد من تنفيذ إلزامية شهادة الممارسات السليمة لورش العمل الخاصة بخدمة وصيانة أجهزة وصيانة التكييف والتبريد والتنسيق مع الوكالات المنفذة لتدريب قطاع الجمارك والقطاعات الأخرى ذات العلاقة ببروتوكول مونتريال، فضلا عن التعاون والتنسيق مع موظفي الجمارك والجهات المعنية الأخرى لإنفاذ التشريعات الخاصة بنظام التراخيص للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومنع الاتجار غير المشروع، وتعزيز التوعية الجماهيرية بشأن حماية طبقة الأوزون ومتطلبات بروتوكول مونتريال وذلك بإعداد وتنفيذ البرامج والمواد التوعوية.

خطط الطوارئ

تتركز مهام إدارة السلامة الكيميائية فـي وضع خـطــة وطنيـة لتنفيـذ منهجيـة الإدارة الدولية للمواد الكيميائية، والمساهـمة في وضع خطط الطوارئ لمواجهة الحوادث الكيميائيـــة، ووضع الإستراتيجيات والخطـط والبرامـج والدراسـات العامـة للإدارة المتكاملـة للنفايـات الخطـرة وغيـر الخطـرة وفقـاً لمتطلبـات التنميـة والمحافظـة علـى البيئـة ومراقبـة تطبيقهـا، إضافة إلى مشاركة إدارات حمايـة البيئـة فـي الزيـارات الميدانيـة للمواقـع ومراجعـة وتقييـم الدراسـات المتعلقـة بـإدارة النفايـات الخطـرة والسلامة الكيميائيـة ومتابعـة تنفيـذ الأنظمة الخاصة بها.

أهداف نظام الفسح البيئي

ضبط وأتمتة عمليات فسـح المـواد الكيميائية

منع دخول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

إنشاء نظام إلكتروني للاستيراد والتصدير

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من مهام وحـدة الأوزون الوطنية

توفير بيانات استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

إجراء التعديلات على التشريعات الموجودة أو سن جديدة

إلزامية الممارسات السليمة لورش خدمة وصيانة أجهزة التكييف

من مهام السلامة الكيميائية

متابـعـة وتطبيـــــق أحـكــــام اتفاقيات المواد الكيميائية

وضع وتنـفــيــذ قواعد حمايـة البيئة

تنفيذ إجراءات واشتراطات فسـح المـواد الكيميائية والنفــايـــات الخطـــرة