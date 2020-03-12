السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر السعودي بالجوف تعقد اجتماعاً مع مدراء الإدارات ومراكز المنطقة



سكاكا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

عقد بمقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف اليوم، الاجتماع التطويري برئاسة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان،بحضور مدراء الإدارات بالفرع ومدراء المراكز الإسعافية بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي من شأنها تطوير العمل الإداري والإسعافي بما يعزز الدور الإنساني الذي تقوم عليه الهيئة بتسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمواطنين والمقيمين.

يُذكر أن فرع الهيئة بمنطقة الجوف وبتوجيه من مدير عام الفرع ينتهج عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية والتي تعزز التواصل بين الإدارات والمراكز الإسعافية؛ للوقوف بشكل مباشر على تطوير منضومة الخدمات المقدمة بكل إتقان وتفاني.

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01:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.