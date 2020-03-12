شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير الرياض يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:46 صباحًا, 12 مارس 2020 م المناطق - الرياض قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمه الله- وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقر العزاء مساء اليوم .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

وأعرب أصحاب السمو الأمراء أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .

رافق سموه بالزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | أمير الرياض يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.