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ارتفاع وفيات كورونا لـ29 في واشنطن والإصابات لـ366

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2020-03-12

ارتفاع وفيات كورونا لـ29 في واشنطن والإصابات لـ366

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن إصابات فيروس كورونا ارتفعت إلى 366 والوفيات إلى 29 في ولاية واشنطن.

إلى ذلك، وصل عدد الإصابات في الصين التي ظهر فيها الوباء أول مرة، أمس الأربعاء، إلى 80778 حالة، وذلك بعد تسجيل 24 إصابة جديدة.

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وفي إيطاليا، قالت سلطات الحماية المدنية في البلاد: إن عدد الإصابات تجاوز الـ10 آلاف، وهي ثاني أكثر بلد مصاب بعد الصين، كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 631.

أما إيران، فقد أكدت السلطات، الأربعاء، 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

كما كشفت المراكز في كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بتسجيل 35 حالة فقط في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية، التي تشهد أسوأ تفشٍّ للفيروس خارج البر الرئيسي الصيني، إلى 7755 حالة. وارتفعت حالات الوفاة إلى 60 بعد وفاة أحد المرضى.

ووصل عدد المصابين على مستوى العالم بفيروس كورونا 118332 شخصًا، وعدد الوفيات 4292.

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