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القوات البرية الملكية تعلن توفر 52 وظيفة شاغرة
المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية عن توفر عدد (52) من الوظائف الشاغرة، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) في عدد من المناطق، وترغب في إشغالها بالكوادر السعودية من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.
وأضافت أن على الراغبين بالتقدم عليها زيارة منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة” على الرابط التالي (اضغط هنا).
عدد (4) مطور برامج
عدد (4) باحث قانوني
عدد (2) باحث قانوني مساعد
عدد (2) فني دعم
عدد (2) فني دعم مساعد
عدد (4) مترجم
عدد (34) مساعد إداري
وأوضحت قيادة القوات البرية الملكية السعودية أن التقديم على تلك الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم (الأحد) الموافق (20/ 07/ 1441هـ) وينتهي التقديم يوم (الخميس) الموافق (24/ 07/ 1441هـ)، وعلمًا بأن البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدمين على نظام جدارة مسؤوليتها على المتقدم نفسه وقد يؤدي عدم مصداقية تلك البيانات قياسًا بأصول المستندات لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.
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