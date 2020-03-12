، مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار "البلديات" عرض الحائط ،

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قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.
وبعد هذا القرار قامت أغلب المقاهي بمدينة جدة باستخدام الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار الوزارة عرض الحائط.
وقال عددٌ من المواطنين لـ"الخليج 365": نطالب أمانة جدة بتكثيف الزيارات لمراقبة تطبيق قرار الوزارة للحد من فيروس كورونا ولأن المرض سريع الانتشار، حيث تغلق المقاهي الأبواب الرئيسة لاستغفال الأمانة وتقوم بإدخال زبائنها من الأبواب الخلفية.
وسجلت وزارة الصحة 21 حالة لفيروس كورونا الجديد "كوفيد ١٩"، حيث قدم وزير الصحة شكره لوزارة الشؤون البلدية والقروية على إيقاف الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم فهي يمكن أن تتسبب في نقل العدوى نظرًا لانتقالها بين الأيادي.
وشددت وزارة الصحة على أهمية تجنب التجمعات وتجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال فيروس كورونا الجديد " كوفيد ١٩".جدة وزارة الشؤون البلدية والقروية الشيشة المعسل المقاهي المطاعم فيروس كورونا الجديد
مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار "البلديات" عرض الحائطسلطان السهيمي الخليج 365 2020-03-11
قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.
وبعد هذا القرار قامت أغلب المقاهي بمدينة جدة باستخدام الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار الوزارة عرض الحائط.
وقال عددٌ من المواطنين لـ"الخليج 365": نطالب أمانة جدة بتكثيف الزيارات لمراقبة تطبيق قرار الوزارة للحد من فيروس كورونا ولأن المرض سريع الانتشار، حيث تغلق المقاهي الأبواب الرئيسة لاستغفال الأمانة وتقوم بإدخال زبائنها من الأبواب الخلفية.
وسجلت وزارة الصحة 21 حالة لفيروس كورونا الجديد "كوفيد ١٩"، حيث قدم وزير الصحة شكره لوزارة الشؤون البلدية والقروية على إيقاف الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم فهي يمكن أن تتسبب في نقل العدوى نظرًا لانتقالها بين الأيادي.
وشددت وزارة الصحة على أهمية تجنب التجمعات وتجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال فيروس كورونا الجديد " كوفيد ١٩".
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:45 PM
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:01 AM
الأهالي طالبوا بتكثيف زيارات الأمانة لمراقبة تطبيق القرار للحد من انتشار "كورونا"
قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.
وبعد هذا القرار قامت أغلب المقاهي بمدينة جدة باستخدام الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار الوزارة عرض الحائط.
وقال عددٌ من المواطنين لـ"الخليج 365": نطالب أمانة جدة بتكثيف الزيارات لمراقبة تطبيق قرار الوزارة للحد من فيروس كورونا ولأن المرض سريع الانتشار، حيث تغلق المقاهي الأبواب الرئيسة لاستغفال الأمانة وتقوم بإدخال زبائنها من الأبواب الخلفية.
وسجلت وزارة الصحة 21 حالة لفيروس كورونا الجديد "كوفيد ١٩"، حيث قدم وزير الصحة شكره لوزارة الشؤون البلدية والقروية على إيقاف الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم فهي يمكن أن تتسبب في نقل العدوى نظرًا لانتقالها بين الأيادي.
وشددت وزارة الصحة على أهمية تجنب التجمعات وتجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال فيروس كورونا الجديد " كوفيد ١٩".
، مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار "البلديات" عرض الحائط ،
المصدر : الخليج 365
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