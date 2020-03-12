، في اليوم العالمي للمرأة .. "الصندوق الصناعي" يحتفي برائدات الصناعة السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "بكن تستمرّ التنمية" وسلط الضوء حول قصص نجاحهن وريادتهن

تحت شعار "بكن تستمرّ التنمية"، احتفى صندوق التنمية الصناعية السعودي باليوم العالمي للمرأة، بتسليط الضوء حول قصص نجاح السيدات اللاتي حققن ريادة ونجاحات كبرى بالقطاعات الصناعية.

ومن بين هذه القطاعات الصناعية، مجال الصناعات التحويلية، إذ تم تسليط الضوء حول مسيرة سيدة الأعمال ألفت بنت محمد القباني، والتي تشغل منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، وعضو مجلس إدارة الشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية المحدودة، والتي تنتج أنواعًا مختلفة من العطور ومستحضرات التجميل. وصناعة الكيماويات العضوية الأساسية وصناعة المنظفات الصناعية.

أما مستحضرات التجميل، فمثلته مزون أشقر، صاحبة مصنع مزن النقاء لمستحضرات التجميل. ووقع الاختيار على رؤى سعود صابر، صاحبة مصنع رؤى سعود صابر للشوكولاتة "مس فيونكة".

وفي مجال قطاع الصناعات العسكرية، تم الاحتفاء بسيدة الأعمال طرفة بنت عبد الرحمن المطيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سندس المتقدمة للصناعات الدفاعية والتجهيزات العسكرية، وهي حاصلة على الترخيص العسكري من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ضمن أول خمسة مصانع بالمملكة. ولها دور مهم في توطين صناعة البدل والأقنعة الخاصة بالحماية من تأثير أسلحة التدمير الشامل (الكيميائية والبيولوجية والنووية).

وكان من أبرز قصص النجاح في مجال تقنية البناء سيدة الأعمال مشاعل بنت سعيدان، وهي مالك ومؤسس مصنع آل سعيدان لتقنية البناء الحديثة (المصنع تحت الإنشاء)، وهو أول مصنع آلي لتقنية البناء الحديث في المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤسسة مالية حكومية، أنشئت في عام 1394هـ (1974م)، لتقديم خدمات تمويلية واستشارية للمصانع، ودعم الشركات والمشروعات والمبادرات لتحقيق النمو والتقدم لقطاع التنمية الصناعية في المملكة، وأصبح الصندوق المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية، وهو ما دعا إلى رفع رأسمال الصندوق الصناعي إلى 105 مليارات ريال.