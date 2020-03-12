السعودية اليوم / بلدي ظهران الجنوب يعقد جلسته العادية



ظهران الجنوب 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب جلسته العادية الـ65 من دورته الثالثة في مقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عوض فرحان آل المؤنس, وحضور أعضاء المجلس.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة إقرار الحساب الختامي للبلدية ، والتوصية بمخاطبة البلدية بجميع النقاط التي ناقشها المجلس والرد عليها ومن ثم عقد جلسة طارئة لمناقشتها واقرارها .

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