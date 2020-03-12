السعودية اليوم / 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 2281



باريس 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت فرنسا اليوم تسجيل 15 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا في فرنسا ما يرفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 48 حالة من أصل 2281 إصابة سجّلت منذ نهاية يناير.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران خلال مؤتمر صحافي أنّه تمّ تسجيل نحو 500 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية وأنّ 105 مصابين هم حالياً في العناية المركّزة.

وقال الوزير " أنا أدرك العزلة التي يسبّبها هذا الإجراء للمسنّين وثقله على أفراد العائلات الذين يرغبون بالتعبير عن اهتمامهم التامّ بأقربائهم، لكن في زمن الوباء، الأولوية للحماية".

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23:54ت م

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