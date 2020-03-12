السعودية اليوم / تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الكوت ديفوار



أبيدجان 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الإيفواري أويل يوجين أكا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المصاب مواطن إيفواري يبلغ من العمر 45 سنة، كان يقيم بإيطاليا.

وأضاف يوجين في بيان اليوم، أن حالة المصاب "مستقرة ولا تدعو للقلق"، وأنه وضع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصاب تحت المراقبة.

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22:28ت م

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