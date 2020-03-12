السعودية اليوم / مدني الحدود الشمالية يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة



عرعر 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر حيث تشير التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى متغيرات جوية قد تصحبها أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة الحدود الشمالية ابتداءً من غد الخميس وحتى يوم الأحد القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي المواطنين والمقيمين بمتابعة ما يصدر من تنبيهات و إرشادات لهذه الحالة الجوية من المديرية العامة للدفاع المدني في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للاطلاع على إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات والتغيرات التي تطرأ على الأحوال الجويه بمشيئة الله تعالى.

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22:08ت م

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