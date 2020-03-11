السعودية | الصحة تشدد على تجنب التجمعات والمصافحة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة تشدد على تجنب التجمعات والمصافحة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:14 مساءً, 11 مارس 2020 م المناطق - الرياض شددت وزارة الصحة، اليوم على أهمية تجنب التجمعات التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن (50) شخصاً، كما دعت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الأربعاء، إلى تجنب المصافحة مبينةً أنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.

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