شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامتكم.. «الصحة» تنصح بتجنب التجمعات التي تزيد عن 50 شخص والان نبدء بالتفاصيل
شددت وزارة الصحة، على أهمية تجنب التجمعات التي يزيد عدد الأشخاص فيها على 50 شخصًا، مؤكدة ضرورة تجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.
جاء ذلك في إطار خطة الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد،
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