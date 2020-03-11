شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ومصر تستعرضان التطورات العربية والدولية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.
حضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بوفد المملكة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.
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