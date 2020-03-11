القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سيف السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني في الإمارات، إن جميع مطارات الدولة آمنة وتخضع للرقابة المستمرة لحماية المسافرين من فيروس كورونا.
وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "الإجراءات التي تتبعها مطارات الدولة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، هي إجراءات احترازية لتعزيز سلامة المسافرين وضمان راحتهم".
وأكد سيف السويدي أن أهم ما يميز الإجراءات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ19" في دولة الإمارات أنها تسير وفق منظومة متكاملة وشاملة من جميع الجهات المعنية.
وأوضح أن دولة الإمارات لديها حركة طيران هائلة وضخمة وتستقبل الآلاف من المسافرين القادمين من جميع أنحاء العالم يومياً، إلا أن الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كورونا" تمت بصورة استباقية وسريعة، مكّنت السلطات الصحية من السيطرة على هذا المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام هيئة الطيران المدني: المطارات الإماراتية آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.