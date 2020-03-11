مدير عام هيئة الطيران المدني: المطارات الإماراتية آمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سيف السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني في الإمارات، إن جميع مطارات الدولة آمنة وتخضع للرقابة المستمرة لحماية المسافرين من فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "الإجراءات التي تتبعها مطارات الدولة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، هي إجراءات احترازية لتعزيز سلامة المسافرين وضمان راحتهم".

وأكد سيف السويدي أن أهم ما يميز الإجراءات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ19" في دولة الإمارات أنها تسير وفق منظومة متكاملة وشاملة من جميع الجهات المعنية.

وأوضح أن دولة الإمارات لديها حركة طيران هائلة وضخمة وتستقبل الآلاف من المسافرين القادمين من جميع أنحاء العالم يومياً، إلا أن الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كورونا" تمت بصورة استباقية وسريعة، مكّنت السلطات الصحية من السيطرة على هذا المرض.