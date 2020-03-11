التجارة تشهر بمالك منشأة تخزن اللحوم والأسماك الفاسدة

2020-03-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهرت وزارة التجارة بمالك مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية، بعد ثبوت إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بتخزين 396 كيلو من اللحوم والأسماك الفاسدة مجهولة المصدر بمستودع غير مطابق للمواصفات ومخالف لاشتراطات التخزين الصحية بمكة المكرمة.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة وإتلاف كافة الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

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وأكدت وزارة التجارة على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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