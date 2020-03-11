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2020-03-12 الخارجية اليمنية تعلق عمل الفريق الحكومي في لجنة التهدئة بالحديدة متابعات الخليج 365 - متابعة قررت الخارجية اليمنية، مساء أمس الأربعاء، تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة التهدئة بالحديدة، وتحمّل الحوثيين كامل المسؤولية. Advertisements وجاء قرار الخارجية اليمنية بسبب استمرار خرق الميليشيات الحوثية للهدنة في الحديدة واستمرار استهدافها للمدنيين. ونددت الخارجية اليمنية باستمرار ممارسات الميليشيات الحوثية واستمرار استهدافها للمناطق الآهلة بالسكان. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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