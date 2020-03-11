بالصور.. اللقطات الأولى لاستهداف قاعدة التاجي ومقتل أمريكيين

2020-03-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

صرح مسؤولان أمريكيان أن جنديين أمريكيين وبريطانيًّا قتلوا في هجوم صاروخي، عندما سقط 15 صاروخًا على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد أمس الأربعاء.

وقال المسؤولان: إن نحو 12 من أفراد التحالف أصيبوا في الهجوم، مشددين على أن المعلومات أولية، ويمكن أن تتغير.

وكان الجيش العراقي قد أعلن في وقت سابق أن 10 صواريخ كاتيوشا سقطت، الأربعاء، على قاعدة التاجي التي تؤوي جنودًا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.

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كما أضاف أنه “تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية”.

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية، في الأشهر الماضية، لسلسلة هجمات صاروخية.

وتوترت الأمور بدرجة كبيرة بين واشنطن وطهران بعد اغتيال سليماني، يوم 3 يناير، بضربة أمريكية في حرم مطار بغداد.

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