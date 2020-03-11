2020-03-12

أمير الرياض يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود-رحمه الله- وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقر العزاء مساء أمس.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

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وأعرب أصحاب السمو الأمراء أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

رافق سموه بالزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

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