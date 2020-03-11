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2020-03-11 يوتيوب يحذف برنامج الجزيرة “ما خفي أعظم” لانتهاكه حقوق الملكية الفكرية لشركة مقرها مصر متابعات الخليج 365 - متابعة قرر موقع يوتيوب حذف برنامج قناة الجزيرة القطرية ما خفي أعظم الأخير عن دبي؛ وذلك بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية لشركة إنتاج إعلامي مقرها في مصر. Advertisements وأظهر اليوتيوب بدل صفحة عرض البرنامج أنه تم حذفه بطلب من الشركة وتدعى Purity For Media Productions. ويبدو أن برنامج قناة الجزيرة قام بسرقة لقطات مصورة تعود ملكيتها للشركة، غير أن عمالقة الإنترنت مثل جوجل وفيسبوك بدأت تشديد الرقابة لمكافحة هذه الظاهرة لحماية الملكية الفكرية. وكان البرنامج الذي قدمته الجزيرة قد تضمن مغالطات أثارت حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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