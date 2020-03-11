، مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار "البلديات" عرض الحائط ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي طالبوا بتكثيف زيارات الأمانة لمراقبة تطبيق القرار للحد من انتشار "كورونا"

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

وبعد هذا القرار قامت أغلب المقاهي بمدينة جدة باستخدام الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار الوزارة عرض الحائط.

وقال عددٌ من المواطنين لـ"الخليج 365": نطالب أمانة جدة بتكثيف الزيارات لمراقبة تطبيق قرار الوزارة للحد من فيروس كورونا ولأن المرض سريع الانتشار، حيث تغلق المقاهي الأبواب الرئيسة لاستغفال الأمانة وتقوم بإدخال زبائنها من الأبواب الخلفية.

وسجلت وزارة الصحة 21 حالة لفيروس كورونا الجديد "كوفيد ١٩"، حيث قدم وزير الصحة شكره لوزارة الشؤون البلدية والقروية على إيقاف الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم فهي يمكن أن تتسبب في نقل العدوى نظرًا لانتقالها بين الأيادي.

وشددت وزارة الصحة على أهمية تجنب التجمعات وتجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال فيروس كورونا الجديد " كوفيد ١٩".