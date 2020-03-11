- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، المقر الجديد للجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بحضور عدد من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة، وذلك بمقر مركز القيادة والتوجيه.
واستمع اللواء المنتشري إلى شرح مفصل لمراحل العمل والجهود المبذولة من قبل الشؤون الفنية للتنفيذ وفقاً للهدف الأساسي في استيعاب احتياج مندوبي الجهات الحكومية لإدارة الحالات الطارئة بشكل فوري في حال حدوثها.
وأوضح اللواء المنتشري أن اللجنة الفورية بالمنطقة منبثقة من اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة والتي يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
كما أعرب اللواء المنتشري عن سعادته البالغة لما شاهده من تجهيز يسهم في أداء المهام المختلفة بالدقة والسرعة المطلوبة، كما شكر فريق العمل على الجهود الكبيرة والعمل المتواصل.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 11:43 PM
استمع إلى شرح عن مراحل العمل والجهود المبذولة"المنتشري" يفتتح المقر الجديد للجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة مكة
افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، المقر الجديد للجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بحضور عدد من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة، وذلك بمقر مركز القيادة والتوجيه.
واستمع اللواء المنتشري إلى شرح مفصل لمراحل العمل والجهود المبذولة من قبل الشؤون الفنية للتنفيذ وفقاً للهدف الأساسي في استيعاب احتياج مندوبي الجهات الحكومية لإدارة الحالات الطارئة بشكل فوري في حال حدوثها.
وأوضح اللواء المنتشري أن اللجنة الفورية بالمنطقة منبثقة من اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة والتي يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
كما أعرب اللواء المنتشري عن سعادته البالغة لما شاهده من تجهيز يسهم في أداء المهام المختلفة بالدقة والسرعة المطلوبة، كما شكر فريق العمل على الجهود الكبيرة والعمل المتواصل.
، "المنتشري" يفتتح المقر الجديد للجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المنتشري" يفتتح المقر الجديد للجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.