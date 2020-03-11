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وجَّه وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وتقديره لأبناء وبنات الوطن في وزارة الصحة، الذين يعملون بصمت، وقال: نسأل الله أن ينفع بهم وبجهودهم، ويحمي هذا الوطن وأبناءه من كل شر.
وتفصيلاً، قال وزير الإعلام المكلف عبر حسابه الرسمي في "تويتر": جهود جبارة يبذلها أبناء وبنات الوطن في وزارة الصحة ممن يعملون بصمت. كفاءات بشرية وإمكانات طبية وفنية تُشعرنا بالفخر.
وأضاف: لمستُ خير مثال لذلك في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية؛ فشكرًا لهم جميعًا من القلب. نسأل الله أن ينفع بهم وبجهودهم، ويحمي هذا الوطن وأبناءه من كل شر.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 11:36 PM
قال: لمستُ خير مثال لذلك بمركز إدارة الأزمات الصحية.. فشكرًا لهم جميعًا
وجَّه وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وتقديره لأبناء وبنات الوطن في وزارة الصحة، الذين يعملون بصمت، وقال: نسأل الله أن ينفع بهم وبجهودهم، ويحمي هذا الوطن وأبناءه من كل شر.
وتفصيلاً، قال وزير الإعلام المكلف عبر حسابه الرسمي في "تويتر": جهود جبارة يبذلها أبناء وبنات الوطن في وزارة الصحة ممن يعملون بصمت. كفاءات بشرية وإمكانات طبية وفنية تُشعرنا بالفخر.
وأضاف: لمستُ خير مثال لذلك في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية؛ فشكرًا لهم جميعًا من القلب. نسأل الله أن ينفع بهم وبجهودهم، ويحمي هذا الوطن وأبناءه من كل شر.
، وزير الإعلام المكلف: أبناء الوطن بـ"الصحة" يبذلون جهودًا جبارة بإمكانات تُشعرنا بالفخر ،
المصدر : الخليج 365
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