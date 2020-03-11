شكرا لقرائتكم خبر عن معين عبدالملك يوجه طيران «اليمنية» بشأن ’’الزيادات السعرية للتذاكر’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم الأربعاء الخطوط الجوية اليمنية، بعدم فرض اية زيادات سعرية على تذاكر السفر في الظروف الراهنة، مراعاة لظروف المواطنين.

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وشدد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن احمد العلواني، على عدم فرض اية زيادات سعرية وإلغاء أي زيادات تم فرضها مؤخرا وبشكل فوري.. لافتا إلى أهمية تنظيم وزيادة عدد الرحلات الجوية وتحسين الخدمات، مع مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

واستمع عبدالملك، من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، إلى إيضاحات حول سير العمل، والخطط الراهنة والمستقبلية لتطوير الأداء .. مؤكدا التزام الشركة بتوجيهات رئيس الوزراء وحرصها على مراعاة ظروف المواطنين.