شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 5 من قيادات مليشيات الانتقالي الموالية للإمارات في الأردن.. وبن بريك يتوعد السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، مساء الأربعاء 11 مارس/آذار، قيادة التحالف العربي والمملكة العربية السعودية بـ”انتكاسات غير محمودة العواقب“، ان لم يتم السماح لقيادات المجلس اللذين تم توقيفهم في الاردن بالعودة إلى عدن.

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وقال ”بن بريك“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“: ”‏لا تتعجلوا.. ننتظر التوضيح وملابسات الأمور، ثم ستجدون كل شي واضحا“.

وأضاف: ”التحالف بالنسبة لنا خيار استراتيجي، وأي خطأ وارد ويصحح ويعالج“.

وحذر ”بن بريك“، التحالف والسعودية من التمادي والاصرار على قرار المنع قائلا: ”أي تمادي في الخطأ سيؤدي إلى انتكاسات غير محمودة العواقب على الجميع“.

وتابع: ”ولهذا نكرر السعودية وقيادتها للتحالف محل ثقتنا وتقديرنا ونحن شركاء في المصير“.

وبعد ظهر اليوم، منعت المخابرات الاردنية كلا من: ناصر الخُبّجي وعبدالرحمن شيخ ومقرر وحدة التفاوض في المجلس أحمد الشرفي وشلال شايع، وقياذي خامس لم يتم التعرف عليه من المغادرة نحو مدينة عدن.

وبعد استفسار القادة الخمسة عن سبب منعهم تم إبلاغهم أن ”هناك تنسيق بين السلطات الأردنية وقيادة التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية يقضي بعدم السماح لهم بالمغادرة إلى عدن“.

يأتي هذا في ظل تعثر تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة منذ أغسطس الماضي.