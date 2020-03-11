شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من ضغط الدم والأزمات القلبية بتناول حبة واحدة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًا لفترة محدودة .. وشاهد النتيجة المذهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع ضغط الدم.. يمثل مصدر قلق للكثير من الأشخاص، وذلك لأضراره الصحية الخطيرة التي تشمل الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.



لكن يتفق العديد من خبراء الصحة على أن اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن يساعد على خفض احتمال الإصابة باضطرابات في ضغط الدم.

قد يهمك ايضاً:

تخلص من ضغط الدم والأزمات القلبية بتناول حبة واحدة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًا لفترة محدودة .. وشاهد النتيجة المذهلة

إحذفها فورًا.. 4 تطبيقات خطيرة تتجسس على واتسآب .. قد تكون موجودة الآن على هاتفك



عريس في المملكة يفاجأ في ليلة عرسه بما لا يخطر على بال .. فطلق العروس فورًا بعد أن انهارت بين يديه! (شاهد)



دولة عربية “قادرة على تدمير مدينة بأكملها” بعد أن تسلمت أقوى أسلحة الردع في العالم .. شاهد من تكون؟؟

أسد عملاق يفترس ’’زرافة عملاقة’’ ويطرحها أرضًا بخبطة واحدة .. وفي اللحظات الأخيرة انقلبت الأمور رأسًا على عقب (شاهد)

سعودي راقب زوجته وعندما شاهدها تنزل من سيارة أوبر انتقم منها بطريقة لا تخطر على بال!.. (جريمة هزت المملكة)



علامات في ’’البول أو البراز’’ إذا ظهرت لديك فأنت مصاب بمرض السرطان (تعرف عليها)

Advertisements

أسد يلتهم ‘‘جنين’’ قبل ولادته عقب فتح بطن الأم (مشهد يهز القلوب)



شاهد ايهما ’’الافضل’’ لصحتك شرب ’’الماء’’ الدافئ ام البارد؟.. (لن تصدق)



أسد يلتهم ’’تمساح ضخم’’ أثناء نومه.. وعندما أوشك على افتراسه استيقظ وكانت الصدمة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)



زوجان يفتحان هدية بعد سنوات من الزواج ليجدو مفاجأة غيرت مجرى حياتهم!.. شاهد





الخبراء ينصحون بتناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي تساعد على توازن مستويات الملح في الجسم، ويدعم أعضاءه الحيوية، مثل الفاكهة والخضروات.

ومن أهم أنواع الفاكهة التي ينصح الأطباء بتناولها لتقليل احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم،

"المشمش"..............

وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم، ويُنصح بتناول حبة واحدة منه بشكل يومي، إذ يحتوي كل 100 غرام من المشمش على 1.1 من البوتاسيوم.

كما ينصح الأطباء بتناول أنواع أخرى من الفاكهة لتعزيز نسبة البوتاسيوم في الجسم مثل البرتقال والطماطم والكشمش بشكل يومي للإفادة منها في تقليل احتمال الإصابة بضغط الدم المرتفع.

المصدر: صحيفة ديلي ستار البريطانية.