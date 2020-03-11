بالفيديو.. «عمل بطولي» يتسبب في تكريم أمير الحدود الشمالية لجندي «حرس الحدود»

كرّم الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الجندي أول في قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحاء عبدالعزيز بن خضر الشمري نظير إنقاذه سيدة وأطفالها من حادث مروري، بوقف سيارته أمام سيارة مسرعة؛ لتمكين السيدة وأطفالها من المرور بسلام.

وقدم الأمير فيصل بن خالد شكره وتقديره للجندي أول الشمري، مشيدًا بتفانيه وشجاعته غير المستغربة على رجال الأمن، منوهًا بما يقومون به في المنطقة من جهود في جميع المجالات الأمنية.

فيما عبر الجندي أول الشمري عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن هذا التكريم دافع له ولزملائه لتأدية المهام المناطة بهم بكل دقة واهتمام.

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