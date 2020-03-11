«مدني تبوك» يحذر سكان المنطقة من التقلبات الجوية

أكَّدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ينتج عن التقلبات الجوية المتوقعة، وطالبت الجميع بتوخي الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار، وتقنين الحركة قدر المستطاع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن هذه الاستعدادات تأتي بناءً على تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة، ومن ضمنها منطقة تبوك، مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء)، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس، وحتى الأحد المقبل.

وقال الشمري، إن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع هذه التقلبات الجوية، وتؤكد أنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ، من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول؛ بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة .

وأكَّد الشمري ضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة، وتقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها، واتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن خدمة الجميع عبر الاتصال بالرقم 998 .

Advertisements

اقرأ أيضًا:

تنبيهات «الأرصاد»: أمطار رعدية بمكة وجازان ورياح وأتربة بالمدينة المنورة

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: سحب رعدية ممطرة على مناطق عدة