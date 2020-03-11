قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر، وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، بشأن الوقاية من فيروس كورونا.
يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة للجهات ذات الصلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على حماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
اقرأ أيضًا:
شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسعودية
بالفيديو.. الصحة توضح 7 إجراءات للتعامل مع المعزول منزليًا بسبب الاشتباه بـ«كورونا»
«صحة عسير» تؤكد سلامة مدير عام الشؤون الصحية من فيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق صالات "السينما" في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.