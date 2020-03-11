إغلاق صالات "السينما" في المملكة

قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر، وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة للجهات ذات الصلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على حماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

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