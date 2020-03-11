الأرصاد تعلن طقس الخميس: أمطار رعدية في 4 مناطق ورياح مثيرة للغبار بمعظم الأنحاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس، لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الرعدية على(4) مناطق، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي: «إن الفرصة ستكون مهيأة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق (المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية)».

وتابعت «هيئة الأرصاد» تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدني الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية)، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم) يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-55 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى (3) أمتار، وحالة البحر مائجة.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 12-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

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