بالفيديو.. المختطف يوسف العماري يوثق حياته الجديدة: أسمع صوت والدتي وإخواني

نشر الشاب المختطف السابق يوسف العماري، (المختَطَف منذ ولادته في مستشفى الولادة والنساء بالدمام عام 1417ه)، فيديو جديدًا وهو يصحو من النوم؛ واصفًا حالته بـ«أجمل إحساس يشعر به».

وقال يوسف العماري، في فيديو نشره عبر «سناب شات»: «صباح الخير أو مساء الخير.. شعور حلو إنك أول ما تصحى من النوم تسمع صوت الوالدة الله يحفظها، وكذلك تسمع صوت إخوانك وصوت أبوك».

وأضاف: «الله يعلم عندما كنت في هذه المغارة، كان في قطة هنا وهنا وهناك، اللهم لك الحمد»، مضيفًا أنه تأقلم سريعًا في وضعه الجديد مع أهله.

كان الشاب يوسف العماري، قد احتفى بحصوله على الهوية الوطنية الجديدة، وقال «العماري» عبر مقطع فيديو عبر تويتر: «الحمد لله، فقد أصبح ما مضى في طيّ النسيان، بعد 24 سنة من الخوف والحرمان والمجهول والحيرة»، مظهرًا هويته الوطنية التي حصل عليها، إلى ذلك عاد الشاب يوسف العماري إلى منزل عائلته، بعد أن أكدت نتائج الحمض النووي DNA تطابق البصمة الوراثية بينه وبين أبيه.

كانت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، قد أعلنت في وقت سابق، التوصُّل إلى هوية شابين يبلغان من العمر 20 عامًا، بعد اختطافهما وهما حديثا الولادة من داخل مستشفى الولادة بالدمام؛ هما: يوسف العماري وموسى الخنيزي، وتوصَّلت إليهما الجهات الأمنية بعد القبض على سيدة في العقد الخامس من العمر تقدمت لاستخراج هويات وطنية لهما.

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