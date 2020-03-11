«هدف» يعقد ورش عمل في جهات تعليمية للتعريف بخدمات بوابة «سُبل»

عقدت إدارة الإرشاد المهني التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عدة ورش عمل في جهات تعليمية متعددة للتعريف بالخدمات، التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني «سبل».

وتضمنت الورش محاور متعددة هي: (التخطيط لمسارك المهني، التخطيط لحياتك المهنية، الإعداد المبكر لسوق العمل، تطوير الذات، واستراتيجية البحث عن عمل).

وعقدت تلك الورش في جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة عفت، وجامعة الملك فيصل بالأحساء، إضافة إلى مجموعة من مدارس المرحلة الثانوية، وإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة.

وأسهمت الشراكة مع عددٍ من الجامعات في مختلف المناطق، والمدارس، واتفاقيات التعاون مع جهات حكومية وأخرى خاصة، ومقياس الميول المتوافر في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، في زيادة أعداد المستفيدين من المنصة، التي شهدت منذ مطلع العام الجاري تطورًا تفاعليًا يساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل، عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

وتهدف «سبل» إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي. وتوفر بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

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وتساعد «سبل» في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى تمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية.

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