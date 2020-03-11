بالأسماء.. أمين الجوف يعتمد ترقية عدد من موظفي المنطقة

أعتمد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ترقيات 27 موظفًا من منسوبي الأمانة عبر منصة «مسار» الرقمية.

وبارك الشرعان لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة، مشيرًا إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة المنطقة الرامية؛ لتوفير أقصى درجات التميز والكفاءة والفعالية للموظف، في بيئة عمل مُستقرة مُحفزة قوامها الانتماء والإبداع والالتزام.

من جهتهم، عبَّر الموظفون عن سعادتهم بهذه القرارات، مؤكدين أنها ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي والمستفيدين من خدماته.

وأوضح مدير الموارد البشرية بالأمانة سلمان الشلال، أن الترقيات تمت عن طريق منصة «مسار» الرقمية التي تقدم خدماتها الالكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية.

والمشمولون بالترقية هم:

1- المهندس / بندر صعيقر الرويلي العاشرة

2- المهندس/ سعود سلامة الكويكبي العاشرة

3- ملهوي علي أبوعيشة العاشرة

4- فهد عبدالعزيز الراضي العاشرة

5- ضماء دهيمان الرويلي العاشرة

6- فيصل سعد الطالب التاسعة

7- حمد عبدالعزيز المويشير التاسعة

8- المهندس عبدالعزيز بشير الرويلي الثامنة

9- عبدالملك مفرح العنزي الثامنة

10- سلمان زيد الخالدي الثامنة

11- عيسى مقبل الرويلي الثامنة

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12- وحيد حمود الدريني الثامنة

13- عيد حامد الجباب الثامنة

14- أمجد مونس الرويلي الثامنة

15- عادل ساكت الرويلي الثامنة

16- خالد عبدالله الغميز السابعة

17- ماجد عازي الرويلي السابعة

18- فهد حامد الضويحي السابعة

19- فراس محمد العقيل السادسة

20- ياسين محمد الأسمر السادسة

21- عبدالعزيز راضي الفهيقي السادسة

22- عبدالله منزل الفالح السادسة

23- إبراهيم محمد الرويلي السادسة

24- عمار الباص الرويلي السادسة

25- مروان صالح الفندي السادسة

26- خميس هادي الرمالي السادسة

27- عبدالمحسن حميد اللحاوي السادسة