11 فعالية وحراكا لدعم اقتصاد عسير

تعاون مشترك
سعت اتفاقية التعاون بين هيئة تطوير عسير وبنك التنمية الاجتماعية، إلى تقديم الدعم التمويلي للمنشآت الصغيرة والقائمة، وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وإثراء تجربة السائح التي تأتي ضمن إستراتيجية تطوير منطقة عسير كوجهة سياحية في المملكة.
ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير عسير نائب الرئيس التنفيذي الدكتور سعد بن علي الغامدي. ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد، حيث يأتي التعاون المشترك ما بين الهيئة والبنك ضمن إستراتيجية المنطقة في تنفيذ مشروع رحلة السائح الذي تنفذه الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، كأحد البرامج الإستراتيجية باعتبار السياحة الركيزة الأساسية في تطوير المنطقة، كما يسهم المشروع في تعزيز حركة الاقتصاد ونمو الوظائف في منطقة عسير.
تعزيز النمو
رفع أمير منطقة عسير الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على الرعاية والاهتمام الدائمين اللذين تحظى بهما منطقة عسير في كافة برامجها ومشروعاتها التنموية، ووضع الإستراتيجية الكاملة لوزارة العمل التي يأتي من ضمنها ما تم التوقيع عليه للتعاون المشترك بين بنك التنمية وهيئة تطوير عسير، وهو ما يحقق مستقبلا أكثر ازدهارا لكافة المنشآت الصغيرة والقائمة، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي، والنهوض بأعمال الشباب والفتيات بالمنطقة. مقدما سمو أمير عسير الشكر والتقدير لمعالي وزير الموارد البشرية وكافة منسوبي الوزارة، على جهودهم القائمة ودورهم الكبير في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة وما تحمله رؤية دوت الخليج الطموحة.
رفع الناتج المحلي
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بهذه الجهود والمبادرات في ضوء رؤية المملكة 2030، باعتبار منطقة عسير زاهرة بالفرص والممكنات، خاصة في قطاع السياحة، منوها بأن توقيع الاتفاقية يعزز من بناء شراكة إستراتيجية تنموية بين البنك والهيئة نتطلع من خلالها إلى رفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والناشئة في التنمية الاقتصادية والمساهمة في رفع الناتج المحلي.
فعاليات وحراك
2018
14 ديسمبر
استعرض تركي بن طلال نظام المشاريع المؤقتة بعسير مع وزير الشؤون البلدية والقروية
2019
10 يناير
اجتمع أمير عسير مع عدد من رجال الأعمال في المنطقة ووضع خارطة عمل
19 يناير
ورشتان عن أهمية دور المياه المتجددة في التنمية الاقتصادية
19 يوليو
اجتمع تركي بن طلال برجال الأعمال والتأكيد على دورهم في تحقيق التنمية
19 يوليو
التقى أمير المنطقة عددا من رجال الأعمال لدعم إستراتيجية المنطقة
23 يوليو
إطلاق شعار عسير مركز للجذب الاقتصادي
31 يوليو
افتتاح مركز خدمات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بأمانة منطقة عسير
9 سبتمبر
اجتماع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مع رجال الأعمال بالمنطقة
10 سبتمبر
إعلان إستراتيجية منطقة عسير ضمن رؤية دوت الخليج 2030
2020
6 فبراير
تخصيص 17 مليون م² لإنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير التي تقع في مركز الحفاير (90 كيلومترا شمال غرب محافظة خميس مشيط)
10 مارس
توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة تطوير عسير وبنك التنمية
المشروعات
250 مشروعا
الدعم يشمل:
المنشآت الصغيرة
المنشآت القائمة والناشئة
أهداف الاتفاقية
رفع مستوى الخدمات في المنطقة
إثراء تجربة السائح
تعزيز حركة الاقتصاد
نمو الوظائف في منطقة عسير
رفع الناتج المحلي
كانت هذه تفاصيل خبر 11 فعالية وحراكا لدعم اقتصاد عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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