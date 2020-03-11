11 فعالية وحراكا لدعم اقتصاد عسير

فيما رعى أمير منطقة عسير الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة تطوير عسير والبنك بقيمة مليار ريال، شهدت المنطقة منذ 2018 نحو 11 حراكا وفعالية لدعم اقتصادها، وتحويلها إلى بيئة جذب اقتصادي واستثماري، فضلا عن جلب عدد من رجال الأعمال وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم.

تعاون مشترك

سعت اتفاقية التعاون بين هيئة تطوير عسير وبنك التنمية الاجتماعية، إلى تقديم الدعم التمويلي للمنشآت الصغيرة والقائمة، وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وإثراء تجربة السائح التي تأتي ضمن إستراتيجية تطوير منطقة عسير كوجهة سياحية في المملكة.

ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير عسير نائب الرئيس التنفيذي الدكتور سعد بن علي الغامدي. ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد، حيث يأتي التعاون المشترك ما بين الهيئة والبنك ضمن إستراتيجية المنطقة في تنفيذ مشروع رحلة السائح الذي تنفذه الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، كأحد البرامج الإستراتيجية باعتبار السياحة الركيزة الأساسية في تطوير المنطقة، كما يسهم المشروع في تعزيز حركة الاقتصاد ونمو الوظائف في منطقة عسير.

تعزيز النمو

رفع أمير منطقة عسير الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على الرعاية والاهتمام الدائمين اللذين تحظى بهما منطقة عسير في كافة برامجها ومشروعاتها التنموية، ووضع الإستراتيجية الكاملة لوزارة العمل التي يأتي من ضمنها ما تم التوقيع عليه للتعاون المشترك بين بنك التنمية وهيئة تطوير عسير، وهو ما يحقق مستقبلا أكثر ازدهارا لكافة المنشآت الصغيرة والقائمة، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي، والنهوض بأعمال الشباب والفتيات بالمنطقة. مقدما سمو أمير عسير الشكر والتقدير لمعالي وزير الموارد البشرية وكافة منسوبي الوزارة، على جهودهم القائمة ودورهم الكبير في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة وما تحمله رؤية دوت الخليج الطموحة.

رفع الناتج المحلي

أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بهذه الجهود والمبادرات في ضوء رؤية المملكة 2030، باعتبار منطقة عسير زاهرة بالفرص والممكنات، خاصة في قطاع السياحة، منوها بأن توقيع الاتفاقية يعزز من بناء شراكة إستراتيجية تنموية بين البنك والهيئة نتطلع من خلالها إلى رفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والناشئة في التنمية الاقتصادية والمساهمة في رفع الناتج المحلي.

فعاليات وحراك

2018

14 ديسمبر

استعرض تركي بن طلال نظام المشاريع المؤقتة بعسير مع وزير الشؤون البلدية والقروية

2019

10 يناير

اجتمع أمير عسير مع عدد من رجال الأعمال في المنطقة ووضع خارطة عمل

19 يناير

ورشتان عن أهمية دور المياه المتجددة في التنمية الاقتصادية

19 يوليو

اجتمع تركي بن طلال برجال الأعمال والتأكيد على دورهم في تحقيق التنمية

19 يوليو

التقى أمير المنطقة عددا من رجال الأعمال لدعم إستراتيجية المنطقة

23 يوليو

إطلاق شعار عسير مركز للجذب الاقتصادي

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31 يوليو

افتتاح مركز خدمات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بأمانة منطقة عسير

9 سبتمبر

اجتماع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مع رجال الأعمال بالمنطقة

10 سبتمبر

إعلان إستراتيجية منطقة عسير ضمن رؤية دوت الخليج 2030

2020

6 فبراير

تخصيص 17 مليون م² لإنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير التي تقع في مركز الحفاير (90 كيلومترا شمال غرب محافظة خميس مشيط)

10 مارس

توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة تطوير عسير وبنك التنمية

المشروعات

250 مشروعا

الدعم يشمل:

المنشآت الصغيرة

المنشآت القائمة والناشئة

أهداف الاتفاقية

رفع مستوى الخدمات في المنطقة

إثراء تجربة السائح

تعزيز حركة الاقتصاد

نمو الوظائف في منطقة عسير

رفع الناتج المحلي