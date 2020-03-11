تطوير شبكات الاتصالات بالباحة



أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية تحسين خدمات شركة الاتصالات بالمنطقة، والتوسع في إيصال خدماتها كافة إلى الباحة ومحافظاتها ومراكزها. وطالب، خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، أمس، مديرَ شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة عبدالله علي المرطان، بدعم شبكات الاتصال والإنترنت، وزيادة الأبراج بما يحقق أفضل الخدمات لأهالي المنطقة وزوارها، لافتا النظر إلى أهمية بذل مزيد من الجهود للتوسع في خدمات الاتصالات، بما يحقق رضا زوار وأهالي الباحة. واستمع أمير منطقة الباحة، خلال الاستقبال، إلى شرح مفصل عن إنجازات الشركة بالمنطقة خلال الفترة الماضية، وما نفذته من خدمات في جميع المحافظات. فيما ناقش السبل الممكنة لتطوير أداء الخدمة وتحسين جميع الخدمات، ومعالجة ضعف شبكات الإنترنت والاتصالات، والعمل على وضع الحلول للرقي بالخدمات التي تقدمها الشركة للمستفيدين.

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