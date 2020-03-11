رقمنة الأحكام بالصك الإلكتروني

وأشارت الوزارة إلى أنه إضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح فقد فعّلت الوزارة «الصك الإلكتروني» في المحكمة العامة بالرياض، حيث جرى تحويل أهم خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني، إذ تعد خدمة «الصك الإلكتروني» نقلة نوعية في الإجراءات القضائية.
وقالت الوزارة: إن إصدار الصك والمصادقة عليه أصبحا يتمان من قبل رئيس الدائرة مباشرة، فيما يجري تسليم صورة الحكم للأطراف بشكل إلكتروني برسالة نصية على الجوال المسجل في أبشر، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية، ودون الحاجة إلى حضور أطراف القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك.
وبينت الوزارة أن خاصية الاعتراض على الأحكام متاحة لأطراف النزاع من خلال البوابة، ويجري استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل إلكتروني أيضا.
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