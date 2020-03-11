التدريب التقني الإلكتروني مجانا

وجّهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعميما إلى كل المنشآت التدريبية، لإشعارهم بفتح التقديم لطلب الموافقة على مزاولة التدريب الإلكتروني مجانا، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة، ابتداء من الإثنين الماضي حتى إشعارٍ آخر، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار مرض كورونا الجديد، والاعتماد على التدريب الإلكتروني. وقالت المؤسسة، إنه كيلا تتأثر البرامج التدريبية القائمة قبل التوجيه بالتوقف، وتأكيدا على حرص الإدارة العامة للتدريب الأهلي باستمرار منشآت التدريب الأهلي في أعمالها، فقد تم منح التقديم على مزاولة التدريب الإلكتروني مجانا. وبيّنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنه سيتم استقبال طلب إضافة نشاط التدريب الإلكتروني، خلال بوابة التسجيل للمنشآت التدريبية بدءًا من تاريخه، وأن الإدارة العامة للتدريب الأهلي ستؤجل استلام الأجور المالية لطلب إضافة التدريب الإلكتروني وإصدار التقرير الفني.اشترطت المؤسسة من جميع المنشآت التدريبية باستيفاء شروط التسجيل المجاني، عبر توفير منصة بث تحقق جودة التدريب، والالتزام بالتحضير اليومي خلال فترة التدريب، وتمكين الإدارة من الإشراف على البرامج التدريبية المقامة إلكترونيا، وتعليمات التدريب في التسجيل والمدربين، وكذلك عدم البدء في التدريب الإلكتروني قبل الحصول على الموافقة.



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