إغلاق مرمى النفايات بالعقيق

أغلقت بلدية العقيق في الباحة مكبًّا للنفايات، بعد مطالب جهات حكومية والأهالي المجاورين له، إذ تم نقله إلى موقع آمن. جاء ذلك، بعد أن عقد محافظ العقيق فيحان حمود العتيبي، اجتماعا أمس، بحضور اللجنة المشكلة التي ضمّت في عضويتها مناديب للهيئة العامة للطيران المدني، وشركة الخدمات بالخطوط الجوية، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبلدية العقيق. وتخلل الاجتماع الاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها إمارة المنطقة، بتوجيهات من أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، إذ تم الإقرار بإغلاق مرمى النفايات الحالي، ونقله إلى موقع آخر، وبدأ العمل فيه فورا، وفق منظومة بيئية متكاملة، لمعالجة وطمر النفايات والمخلفات للمحافظة على البيئة المحيطة. وكان الأهالي والمسافرون عبر مطار الملك سعود، طالبوا بنقل مرمى النفايات، لقرب مكانها من المطار بحوالي 500 متر، كما أثّرت على حركة الطيران ومنعت بعض الطائرات من الإقلاع، لكثرة الطيور الجارحة بالقرب من مدرج المطار. وكانت «دوت الخليج» نشرت من قبل حول هذا الأمر، ولذلك اتخذت الجهات الحكومية قرارا صارما بالبتّ فيه، وإغلاقه بشكل فوري، ونقله إلى موقع آخر بعيدا عن السكان. أسباب نقل مرمى النفايات قربه من المطار بـ500 متر مجاورته الأحياء الشرقية لمحافظة العقيق Advertisements كثرة الطيور الجارحة التي أعاقت حركة الطيران اندلاع الحرائق التي أثرت على الرؤية للطائرات تهشم قمرة إحدى طائرات الاستعراض



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