الملك وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، برقية تهنئة للرئيس روبون بريثفييراجسينغ رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، للرئيس روبون بريثفييراجسينغ، رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.