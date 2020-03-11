الشورى يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور

وافق مجلس الشورى في جلسته، أمس، على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور المعاد إلى المجلس، استنادا للمادة 17 من نظام المجلس. جاء ذلك، في قرار اتخذه المجلس بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التباين بين المجلس والحكومة، تجاه إعادة موضوع تأشيرات الزيارة والحج، الصادر بشأنها المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 15/ 1/ 1441، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد فيصل أبوساق.

تقييم الوضع المائي

طالب مجلس الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإجراء دراسة لتقييم الوضع المائي الحالي للمياه الجوفية، وبناء قواعد بيانات خاصة بالموارد المائية، وتحديث البيانات بشكل دوري ومستمر. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى وضع خطة لاستقطاب الكوادر الوطنية من الفنيين والباحثين والخبراء، في مجالات التعدين والزلازل والبراكين والمياه الجوفية، وغيرها من المجالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة.

موافقة

كان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق إطاري، للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين المملكة والإمارات. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند، بشأن التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية.

الاقتصاد والطاقة

قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة مساعد رئيس المجلس يحيى عبدالله الصمعان، وبحضور الأمين العام محمد داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، خلال اجتماعها أمس، إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الشورى رقم «126/ 71» وتاريخ 26/ 2/ 1437، بشأن خطة التنمية العاشرة، عملا بالمادة الـ17 من نظام المجلس، على جدول أعمال المجلس.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم والعلوم في قيرغيزستان، على جدول أعمال المجلس. وأحالت تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية مذكرة تعاون في مجال التقاعد، بين المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة والصندوق الاجتماعي في قرغيزستان لجدول أعمال المجلس. وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير اللجنة المالية، بشأن مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في السعودية، والهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لجدول أعمال المجلس. كما وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الخامس على إحالة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

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البنية التحتية للمستشفيات

ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها، وزارةَ الصحة بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقا في ظل مشروع التحول الصحي القادم. ودعت الوزارة إلى وضع خطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات التمريضية والفنية. كما دعت اللجنة وزارة الصحة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتمديد عقد التدريب مدة عام للأطباء المنخرطين في التدريب في شهادة الاختصاص السعودية، لتمكينهم من إيجاد الوظيفة بعد انتهاء التدريب. وطالبت في توصياتها الوزارة بتوفير الخدمات الصحية المساندة، في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

إجراء دراسة لتقييم الوضع المائي الحالي للمياه الجوفية

بناء قواعد بيانات خاصة بالموارد المائية

وضع خطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة الممارسين الصحيين

تمديد عقد التدريب مدة عام للأطباء المنخرطين في التدريب