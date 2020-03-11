20 مزرعة للفراولة مسجلة في عسير

اخضرار
تعتبر الفراولة من النباتات المستديمة الخضرة، لكنها تحتاج لفترات برودة يقف عندها النمو، وبالتالي فهي تسلك سلوك أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق «النفضية»، ونمط استهلاك ثمار الفراولة يشبه تماما نمط استهلاك ثمار الفاكهة وليس الخضر، فثمار الفراولة تستهلك في صور متعددة، فهي تستهلك طازجة للأكل مباشرة أو في صناعة المربيات والمثلجات وعصير الفراولة.
20 مزرعة
في المقابل أكد مصدر في فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة عسير لـ«دوت الخليج»، أن زراعة الفراولة بدأت بالمنطقة في أواخر عام 2014، وهي ذات جودة عالية ولذيذة المذاق والتحمل للظروف المناخية، وتعتبر من المحاصيل ذات الميز النسبية والتي نجحت زراعتها في المنطقة، وبالمنطقة نحو 20 مزرعة مسجلة رسميا، وأنها لا تزال في بدايتها من حيث الجدوى الاقتصادية، لكن في المستقبل سوف يكون هناك جدوى اقتصادية من زراعتها وبيعها.
اكتفاء
توقع المصدر أن يكون هناك اكتفاء ذاتي داخل المنطقة من المنتج خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تشجع المزارعين على ذلك عبر برنامج الزراعة الريفية المستدامة، وحول سؤال عن التوسع في الإنتاج وبالتالي إمكانية تصديرها إلى مناطق المملكة؟ أكد ذلك في حال وجدت جمعيات تعاونية زراعية لمزارعي الفراولة.
مميزات فراولة عسير
سهولة زراعتها
سريعة النمو
لا تحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الري
تجود زراعتها في درجة حرارة من 6 -30 درجة مئوية
تستمر في الإنتاج لمدة 3 سنوات في ظل الظروف المناخية بعسير
إحصاءات
800 ألف شتلة فراولة في عسير
بلقرن 194 ألف شتلة 4 مزارع
سراة عبيدة 63 ألف شتلة 3 مزارع
أبها 308 آلاف شتلة 3 مزارع
خميس مشيط 75 ألف شتلة مزرعتان
النماص 13 ألف شتلة مزرعة واحدة
بني عمرو 700 شتلة مزرعة واحدة
وادي بن هشبل 60 ألف شتلة مزرعة واحدة
بللسمر وبللحمر 50 ألف شتلة ومزرعة واحدة
أحد رفيدة 300 ألف شتلة مزرعة واحدة
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