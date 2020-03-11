أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين، مبدئيا، على وظائفها الصحية المعلنة بتاريخ 29/‏ 6/‏ 1441، والمتقدمين عليها، من خلال «جدارة» وأوضحت أن الترشيح تم وفقا لمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من الوزارة، والتي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي وأقدمية التخرج. كما سيتم التواصل مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني والجوال، لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح الأنسب، وشددت على أن المقابلة الشخصية لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة، مع الإشارة إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقا، وأكدت أنها دعت أكثر من متقدم لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم، وترشيح الأعلى نقاطا بشرط اجتياز المقابلة الشخصية. وأشارت إلى أنه على المعلن أسماؤهم عند المراجعة اصطحاب الهوية الوطنية ووثيقة التخرج، وشهادة الامتياز، وشهادة التصنيف وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول. والحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، و3 صور شخصية، وأوضحت أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوافر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان مرشحي الوظائف الصحية بالدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.