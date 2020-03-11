بلدي عسير يستمع لمطالب أهالي حي 909

وقف رئيس المجلس البلدي في عسير، محمد سعيد آل بريق، وأعضاء المجلس أمس، على شكوى المواطنين بمخطط 909 بأبها، وقال المتحدث باسم المجلس البلدي بعسير مبارك فهيد «يأتي ذلك استمرارا لجهود المجلس في تلمس احتياجات المواطنين والوقوف على مطالبهم، إذ وقف رئيس المجلس البلدي محمد سعيد آل بريق، يرافقه عدد من الأعضاء، وبحضور اثنين من مهندسي الأمانة من وكالة المشاريع، بزيارة مخطط 909، حي القرى، وذلك للوقوف على شكوى المواطنين بشأن النقص في بعض الخدمات، من عدم فتح شوارع أو عمل استناديات أو سفلتة وخلافها».

من جهته، أعلن رئيس المجلس البلدي بعسير، آل بريق، أنه سيتم تشكيل فريق عمل بمشاركة من يمثل الحي والمجلس والأمانة، للعمل على دراسة كل الملاحظات، وإيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت.