تشديد الرقابة الصحية ببلدية حلي

رصدت فرق الرقابة الصحية ببلدية حلي خلال حملتها التفتيشية المكثفة على المخابز بمركز حلي والقرى التابعة لخدمات البلدية، عدة مخالفات صحية نتج عنها إغلاق وتغريم المحلات المخالفة. وشملت الجولة مدينة حلي وكنانة وقرى: الشعب والسبطة والخوالدة وساحل حلي والصلب، وتضمنت المخالفات عدم وجود رخص صحية لبعض العمال، واستخدام ألواح خشبية غير نظيفة، وتراكم الفطريات على الألواح الخشبية، واستخدام الديزل، وتم تطبيق لائحة الغرامات على المحلات المخالفة، ولا تزال الحملة مستمرة. وأهاب رئيس البلدية بلقاسم خضر المقعدي بأصحاب المحلات بمتابعة محلاتهم وما يقدم بها حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن البلدية ستطبق بحق المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات دون تساهل.



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