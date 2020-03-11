احتياجات محافظة بلقرن على طاولة أمين عسير

التقى أمين منطقة عسير وليد الحميدي، في مكتبه بمقر الأمانة بأبها، رئيس وأعضاء المجلس البلدي في بلقرن، وذلك لعرض احتياجات ومطالب الأهالي بحضور رئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي، ورئيس المجلس البلدي عائض مسفر. وفي بداية اللقاء، رحب الحميدي بأعضاء المجلس البلدي، مشيدا بما تقدمه بلدية بلقرن من جهود ملموسة عبر تنفيذ المشروعات والخدمات البلدية التي تقدمها. من جهته، أعرب رئيس المجلس البلدي ببلقرن عن شكره لأمين المنطقة على الاستقبال، مؤكدا أنه طرح أمام أمين المنطقة حزمة من المطالبات والاحتياجات، تضمنت دعم الأمانة للبلدية لتلبية مطالب الأهالي. وشملت أبرز الاحتياجات رفع فئة البلدية وزيادة سقف الميزانية وخدمات للمخططات والإنارة، وتم كذلك إطلاع الأمين على آخر المستجدات في مشاريع بلدية بلقرن، والمعوقات التي تواجهها البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين. وشملت احتياجات الأهالي سفلتة المخططات، وإيجاد ساحات للمرافق كالمساجد والمدارس ومصليات العيد، وتوسعة الشوارع ورصفها وإكمال الإنارة والتشجير، وكذلك إنشاء ساحات شعبية وملاعب ومسارات للمشي، وعمل عبارات لتصريف السيول ودرء أخطارها. وأكد أمين المنطقة أن الجميع في الأمانة يسعى إلى تحقيق مطالبات أهالي بلقرن وجميع المحافظات الأخرى في عسير، حسب الإمكانات المتاحة.



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